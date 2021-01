Dansk stjerne blev den store helt

Med en scoring i overtiden sikrede Nikolaj Ehlers natten til onsdag dansk tid sit hold, Winnipeg Jets, en 4-3-sejr over Ottawa Senators i NHL, den bedste nordamerikanske ishockeyliga.

Ehlers scoring faldt to minutter og 20 sekunder inde i overtiden, da han udnyttede en fornem frispilning fra Andrew Copp.

Dermed har Jets fået en fin indledning på sæsonen med to sejre efter tre kampe.

Det er anden gang i denne sæson, at Ehlers bidrager med point, efter at han også noterede sig for en assist i Jets' sæsonåbner mod Calgary Flames i sidste uge.

Frans Nielsen og Detroit Red Wings var også i aktion natten til onsdag, da holdet hjemme mødte Columbus Blue Jackets med Oliver Bjorkstrand i truppen.

Artiklen fortsætter under billedet...



Nikolaj Ehlers sikrede onsdag nat Winnipeg Jets en 4-3-sejr over Ottawa Senators med en scoring i overtiden. (Arkivfoto) Foto: Nick Turchiaro/Ritzau Scanpix

Danskermødet trak Frans Nielsen sig bedst ud af, da han havde en stav med i Red Wings' scoring til 2-1 i holdets 3-2-sejr.

Nielsen og Bjorkstrand fik henholdsvis ti et halvt og 17 et halvt minut på isen.

I Pittsburgh måtte danske Lars Eller og Washington Capitals se sig slået i overtiden, da Pittsburgh Penguins på hjemmebane sikrede sig en 5-4-sejr efter cirka et minuts overtid.

Lars Eller gav ellers udeholdet en fin start, da han bragte holdet foran fem minutter inde i første periode.

Det var Washingtons andet nederlag i træk i denne sæson. Lars Eller fik i alt 17 et halvt minut på isen.

Se hvor meget Ehlers tjente i 2020 her (+):

De tjente mest: Kong Christian på tronen

Ekstra Bladet har tidligere besøgt den danske stjerne i Canada (+): Nikolaj Ehlers er blevet superstjerne i Canada på rekordtid

Kritiseres efter diktator-kram

De skal redde Brøndbys fremtid