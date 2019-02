Dansk stjerne centrum i stor målfest

Lars Eller var en af flere spillere, som både scorede og lavede en assist, da Washington Capitals natten til onsdag dansk tid vandt 7-2 over Ottawa Senators i den nordamerikanske ishockeyliga NHL.

Udeholdet kom bedst fra start med to scoringer i kampens første syv minutter, men derefter parerede målmand Braden Holtby alle forsøg.

Samtidig begyndte Capitals at plaffe pucken ind bag Ottawas målmand. Først ved Tom Wilson og med godt to minutter tilbage af første periode udlignede Lars Eller til 2-2.

I anden periode afgjorde Capitals reelt kampen med fire scoringer til en føring på 6-2. Lars Eller var med i opspillet til den ene af scoringerne.

Sejren er den fjerde for Capitals i fem kampe, og det forsvarende mesterhold i NHL deler nu førstepladsen i Metropolitan-divisionen med New York Islanders.

Oliver Bjorkstrand og Columbus Blue Jackets tabte hjemme 2-5 til Pittsburgh Penguins. Bjorkstrand reducerede til 1-3 i begyndelsen af anden periode.

Nikolaj Ehlers og Winnipeg Jets var foran 2-1 med under 90 sekunder tilbage mod Minnesota Wild.

Men udeholdet spolerede aftenen for værterne med to scoringer inden for 26 sekunder til slutresultatet 3-2.

