Dansk stjerne erkender: - Nu gælder det overlevelse

Et nederlag til Tyskland betyder, at tirsdagens kamp mod Storbritannien pludselig er en skæbnekamp for Danmark

KOSICE (Ekstra Bladet): To point efter to kampe er ikke just et springbræt til en kvartfinaleplads. Specielt ikke, når der resterer modstandere som Finland, Canada, USA og værtsnationen Slovakiet.

Det måtte Peter Regin erkende efter nederlaget til Tyskland. Han retter i stedet blikket nedad i tabellen.

- Nu bliver vi nødt til at sadle om. Nu er det overlevelse, det gælder. Nu skal vi vinde over Storbritannien. Ellers er vi for alvor presset. Ikke bare for en kvartfinale, men også for overlevelse, siger Peter Regin.

Selv om missionen er vanskelig så er al håb om kvartfinale ikke tabt. for kan det blive til tre point over oprykkerne fra Storbritannien tirsdag, er det stadig muligt at bevare optimismen om en kvartfinaleplads, mener den danske kaptajn.

- Næste kamp er vigtig for os. Og så må vi tage den derfra.

- Hvis vi kan vinde den – og så skal vi nok ud og lave to gode resultater i de sidste fire. Men omvendt har vi slået både Slovakiet og Finland før, så det er ikke en umulig opgave. Men den er svær, erkender Peter Regin.

Faktisk har de to seneste betydende opgør mod netop Finland og Slovakiet givet dansk sejre.

Sidste år slog de rød-hvide Finland ved VM på hjemmebane 3-2 efter et brag af en kamp i Boxen i Herning, mens Slovakiet blev besejret i 2017 ved VM i Köln. Her vandt Danmark 4-3 efter straffeslag.

