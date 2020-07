Dansk stjerne i baby-dilemma

Lars Eller skal være far for anden gang, men det giver en masse udfordringer at skulle forlade holdet for en fødsel og vende tilbage igen

Der har ikke været spillet NHL siden 12. marts, men nu er coronapausen ved at være overstået for verdens bedste ishockey-spillere, der 28. juli genoptager sæsonen.

Men for Washington Capitals' danske stjernespiller, Lars Eller, rammer genoptagelsen af sæsonen på et skidt tidspunkt, da han står foran at blive far for anden gang.

- Vi skal have en lille ny i familie om nogle uger, men på samme tid vil jeg gerne være med mit hold og vinde endnu et mesterskab.

- Mange overvejelser har været inde over den beslutning. Vi har vejet for og imod, siger Eller ifølge ESPN.

Og det er ikke helt nemt at forlade holdet i disse coronatider.

- Du er nødt til at tage en masse forholdsregler, når du rejser, siger Eller ifølge Today Headline.

- Afhængig af hvordan du rejser, og om du rejser frem og tilbage, og hvem du er i kontakt med, så er jeg nødt til at være isoleret og gennemføre en række tests, før jeg kan vende tilbage til mine holdkammerater og spille kampe.

- Vi arbejder på, hvordan vi gør det på den bedst mulige måde. Det er, hvad der kommer til at ske, siger Eller, der sammen med konen Julie venter en dreng i august.

Var verdens største talent: Nu lever han som hjemløs

Lars Eller blev i 2018 første dansker til at vinde Stanley Cup-trofæet. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Se også: Verdens klammeste mad? - Kunne ikke spise det

Se også: For fræk til fjernsyn: Smed hende ud af Arenaen

I øjeblikket gennemfører klubberne en form for træningslejre, hvor spillerne hver dag er hjemme, men opfordres til at blive i huset og undgå social aktivitet med andre end familiemedlemmer.

NHL-klubberne tester spillere og personale hver anden dag under træningslejren, og dem der ikke kan fremvise sygdomsfrie tests må ikke træne med.

- Jeg tror, at denne fase repræsenterer den største risiko, for når alle går hjem, så er man afhængig af, at alle er kloge og tager sine forholdsregler

- Jeg vil ikke være overrasket, hvis der kommer til at være flere positive tests rundt om i ligaen, siger Eller.

Når først sæsonen er genoptaget kan spillerne kun forlade NHL-boblen under specielle omstændigheder - herunder fødsler. Når spillerne vender tilbage, er de tvunget til at isolere sig og teste negativt fire dage i træk for at vende tilbage til banen.

Flere spillere har på grund af coronasituationen valgt slet ikke at spille med, når NHL genoptages. Det gælder blandt andre Mike Green fra Edmonton, Karl Alzner fra Montreal, Travis Hamonic fra Calgary, Sven Baertschi fra Vancouver og Steven Kampfer fra Boston.

31-årige Lars Eller og Julie har i forvejen datteren Sophia. I Danmark repræsenterede Eller Rødovre og i 2018 blev han med den amerikanske hovedstadsklub første dansker nogensinde til at vinde Stanley Cup-trofæet, der gives til vinderne af NHL.

Se også: Sæsonen slut for flere NHL-danskere

Se også: Danske stjerner i unikt koncept

Se også: Slår alarm: - Det bliver fodboldens NHL

Fra millionregn til deltidsløn: Det tjener de danske VM-stjerner