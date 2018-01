Dansk stjerne i mål-jubilæum mod lokalrivalerne

Det var et opgør mellem to hold fra Californien, da Anaheim Ducks og San Jose Sharks stødte sammen natten til mandag dansk tid i verdens bedste ishockeyliga, NHL. San Jose endte med at vinde 6-2.

Danmark var repræsenteret på isen i Anaheim med både Jannik Hansen og Mikkel Bødker, der begge fik godt med spilletid for San Jose.

Sidstnævnte spillede et brag af en kamp. Bødker scorede to mål og lavede også en assist til holdkammerat Melker Karlsson. Danskeren bliver af NHL.com kåret som en af kampens tre stjerner.

Bødkers første mål betød, at danskeren rundede en væsentlig milepæl. Målet til 3-0 for San Jose midt i anden periode var nemlig Bødkers mål nummer 100 i NHL.

Bødker modtog pucken, mens San Jose var i overtal. Han tog et kort træk og vippede sin afslutning ind bag Anaheims John Gibson.

I tredje periode bragte Bødker også sit hold foran 5-2. Han blev spillet fri i venstre side, og alene med målmanden svigtede Bødker ikke.

Danskeren krydrede også sin præstation med at lægge op til Melker Karlssons scoring til 6-2 senere i kampen. Det blev også kampens resultat.

Med de tre point i kampen rykker Mikkel Bødker op på samlet 18 point i sæsonen. Danskeren har scoret ni gange og lavet ni assister.

San Jose Sharks ligger godt til i kampen om slutspilspladserne i Western Conference. Holdet har 58 point for 46 kampe.

