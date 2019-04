Dansk stjerne indstiller karrieren

Den danske ishockeystjerne Jannik Hansen har valgt at indstille sin karriere. Det skriver TV2 Sport.

Kroppen kan ganske enkelt ikke holde til mere, lyder årsagen.

- Det at man lige føler, at kroppen ikke kan være med mere. Det gør, at det er en rimelig vigtig årsag til, at jeg må trække stikket, siger Jannik Hansen til TV2 Sport.

Den 33-årige dansker tørnede i 12 sæsoner ud i verdens bedste liga, NHL. I denne har han spillet for russiske CSKA Moskva, der vandt KHL-mesterskabet.

Det bliver også karrierens sidste kapitel.

- Det gør ondt, når man står op. Jeg har haft nogle skader i knæ og skuldre, der gør, at man godt kan mærke, at det knirker og knager lidt her og der og nogle steder, hvor det måske ikke lige skulle, forklarer Jannik Hansen.

Han kunne have rundet af med et sidste VM for Danmark, men for seks dage siden meldte han afbud til slutrunden.

- Det bliver ikke til VM i denne omgang. Hvis jeg skal til VM, forlænger jeg sæsonen med halvanden måned, og det kan jeg ikke over for familien, som jeg ikke har set det meste af året, sagde han til TV2 Sport.

Nu stopper han så helt karrieren. Den blev indledt i 2002 i Rødovre, som han også vendte tilbage til efter et ophold i svenske Malmö Redhawks.

I NHL spillede han i mange år for Vancouver Canucks, inden han fra 2016 til 2018 sluttede af i San José Sharks.

