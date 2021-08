Dansk stjerne købt fri af kæmpe kontrakt

Efter 949 kampe i verdens stærkeste ishockeyliga, NHL, kan Frans Nielsen have spillet sin sidste kamp i den nordamerikanske liga.

Danmarks første NHL-spiller nogensinde er nemlig blevet købt ud af sin kontrakt med Detroit Red Wings et år før dens udløb.

Det skriver CapFriendly, der er en database for NHL-kontrakter.

Aftalen var oprindelig af seks års varighed og havde en værdi af 31,5 millioner dollars (200 mio. kr.).

Dermed skal den 37-årige herningenser på jobjagt, hvis han agter at fortsætte karrieren.

I et kort tidsrum efter den såkaldte 'buyout' kan et andet NHL-hold vælge at overtage danskerens kontrakt. Derefter kan en eventuel bejler og Frans Nielsen frit forhandle om betingelserne for et fremtidigt samarbejde.

Frans Nielsen debuterede i NHL i januar 2007. Siden har 13 andre danskere fået istid i den stærke nordamerikanske liga.

Frans Nielsen ses her i aktion for Detroit Red Wings. Foto: Jerome Miron/Ritzau Scanpix

I sine første ti NHL-sæsoner repræsenterede han New York Islanders, før han røg til Detroit Red Wings i 2016/17-sæsonen.

Skiftet til ligaens tidligere magtfaktor er resultatmæssigt ikke gået som håbet.

Det er således blevet til missede slutspil fem sæsoner i træk. Før danskerens ankomst havde Detroit ikke misset slutspillet siden 1989/90-sæsonen.

Som følge af de kedelige resultater har Detroit Red Wings påpeget, at det var tid til at få yngre kræfter ind i spillertruppen, hvilket altså ender med at gå ud over Frans Nielsen.

Allerede tilbage i januar blev danskeren smidt på en liste, der gav andre NHL-hold mulighed for frit at overtage hans kontrakt, men ingen bed på.

Aktuelt er Frans Nielsen udtaget til det danske landshold, som står foran de afgørende kvalifikationskampe om en plads ved næste års vinter-OL.

Frans Nielsen har spillet 925 grundspilskampe og 24 slutspilskampe i NHL. Han står noteret for 171 scoringer og 312 assister.