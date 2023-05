Dansk stjerne melder fra VM

Den mangeårige NHL-spiller Lars Eller kommer ikke til at forstærke det danske ishockeylandshold ved VM senere på måneden.

Eller blev sammen med Colorado Avalanche slået ud af Stanley Cup-slutspillet natten til mandag og har dermed afsluttet endnu en sæson i Nordamerika.

Men han flyver ikke til Finland for at spille VM for Danmark, oplyser han til TV 2 Sport.

Han forklarer beslutningen med, at han ikke har set sin familie i to måneder, og at han står uden kontrakt efter denne sæson.

Eller blev i februar traded fra Washington Capitals til Colorado Avalanche, hvor han nåede 24 grundspilskampe og syv i slutspillet. Den snart 34-årige dansker skal nu på jagt efter en ny arbejdsgiver.

Han spillede senest på landsholdet i 2019, hvor han var med i tre kampe ved VM i Slovakiet.

Landstræner Heinz Ehlers har foreløbig én NHL-forstærkning i truppen frem mod VM. Nikolaj Ehlers har meldt sig klar til at spille, efter at han sammen med Winnipeg Jets blev sendt på sommerferie i fredags.

Danmarks VM-pulje spilles i Tampere i Finland. Danmark skal på isen første gang 13. maj.