Dansk stjerne oppe i omdrejninger i USA

Efter en lidt sløv start på sæsonen har danske Nikolaj Ehlers fået hul på pointbylden i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Natten til fredag dansk tid bød den hurtige forward således ind med to assists, da hans mandskab, Winnipeg Jets, vandt med 4-1 på hjemmebane over Vancouver Canucks.

Ehlers stod blandt andet for oplægget til 2-1-føringsmålet i tredje periode.

Danskeren sendte en skarp, lille pasning hen mod holdkammeraten Bryan Little, der bragte værterne foran med en elegant baghåndsafslutning.

Med godt fem minutter tilbage var Ehlers også involveret i kampens sidste scoring til 4-1. Den 22-årige dansker kombinerede sig gennem Vancouver-forsvaret med Bryan Little, inden Dustin Byfuglien sendte pucken i mål.

Med sejren har Winnipeg ni point efter sæsonens første syv kampe. Det er blevet til i alt fire sejre, to nederlag og et enkelt nederlag i overtid, der giver et point.

Ehlers blev ikke noteret for nogen point i de første fem kampe. I de seneste to har han dog lavet i alt tre assister. Sæsonens første scoring mangler fortsat for den normalt flittige målscorer.

Der var også et par andre danskere i aktion natten til fredag.

Oliver Bjorkstrand lavede en enkelt assist, da han sammen med Columbus Blue Jackets hjemme besejrede Philadelphia Flyers med 6-3. Danskeren havde næstsidste stav på kampens sidste mål.

Den danske målmand Frederik Andersen indkasserede tre scoringer, da Toronto Maple Leafs hjemme tabte med 0-3 til Pittsburgh Penguins.

