Dansk stjerne skifter efter ét år

34-årige Lars Eller skifter efter bare én sæson med holdet fra Colorado Avalanche til Pittsburgh Penguins i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Det skriver Pittsburgh Penguins på det sociale medie Twitter.

Danskeren har fået en toårig kontrakt med sit nye hold, der ligger i den amerikanske delstat Pennsylvania og spiller i NHL's østlige konference.

Her kan han se frem til en gennemsnitlig årsløn på 2,45 millioner dollar. Det svarer til cirka 16,7 millioner kroner.

Lars Eller kom til NHL i 2009 og har på nær et enkelt år skøjtet på ishockeys største scene lige siden.

Danskeren kom først til St. Louis Blues, inden han i 2010 skiftede til Montreal Canadiens. Montreal-holdet sendte ham midlertidigt til Finland, hvor han spillede en enkelt sæson, inden han vendte tilbage til Canada.

I 2016 skiftede han til Washington Capitals, hvor han spillede frem til 2023.

Her blev han blandt andet den første dansker til at vinde Stanley Cup, finalen i NHL-slutspillet, da han og Capitals tværede det nystartede Vegas Golden Knights 4-1 i finaleserien.

Efter 2022-23-sæsonen hos Capitals fik Eller at vide, at Capitals havde byttet ham til Colorado Avalanche for muligheden for at vælge en spiller i anden runde af NHL-draften, hvor nye talentspillere skal fordeles på holdene.

Danskeren fik en uheldig start, da han spillede en hovedrolle i sit holds nederlag til New Jersey Devils bare et halvt døgn efter at have skrevet under med sit nye hold.

Siden er det blevet til begrænset med spilletid hos Colorado Avalanche, der spillede sæsonen som forsvarende mester af Stanley Cup.