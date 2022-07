Dansk stjerne skifter klub efter syv år

Den danske NHL-profil Oliver Bjorkstrand skifter klub i den nordamerikanske ishockeyliga fra næste sæson.

Columbus Blue Jackets meddeler således på sin hjemmeside, at topscorer Oliver Bjorkstrand er sendt videre til Seattle Kraken.

Her har Bjorkstrand fire år tilbage af sin kontrakt til en gennemsnitlig årsløn på små 40 millioner kroner. Det skriver Seattle Kraken på sin hjemmeside.

Efter at have hentet to nye profiler har Colombus været nødt til at skille sig af med Bjorkstrand for at undgå problemer med lønloftet i NHL, forklarer klubbens general manager, Jarmo Kekalainen.

- Det var en svær beslutning at handle med Oliver, der har givet så meget til vores organisation gennem de seneste syv år.

- Vi er taknemmelige for Olivers mange bidrag til vores klub - på og uden for isen - og vi ønsker ham og hans kone, Jill, alt det bedste i Seattle, siger Kekalainen.

Colombus modtager ingen penge fra Seattle i forbindelse med handlen med Bjorkstrand.

Klubben får i stedet et tredje- og et fjerderundevalg i ligaens draft i 2023. Draften er klubbernes mulighed for på skift at rekruttere unge talenter.

Bjorkstrand står noteret for 111 mål i 382 kampe for Colombus i løbet af de seneste syv sæsoner.

I de seneste tre sæsoner har den 27-årige dansker været klubbens topscorer.

Herningenseren er desuden den syvende mest scorende spiller i Columbus Blue Jackets' historie.