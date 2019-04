Dansk stjerne spillede på sprøjte: Nedslående melding

Ishockeyspilleren Nikolaj Ehlers kommer sandsynligvis ikke med til næste måneds VM i Slovakiet, selv om danskerens sæson er forbi i NHL.

Selv om 23-årige Nikolaj Ehlers er gået på isen for Winnipeg Jets, så fortæller landstræner Heinz Ehlers, at hans søn døjer med en skade.

- Lige nu er jeg godt nok ikke fortrøstningsfuld, hvis jeg skal være helt ærlig, siger Heinz Ehlers om VM-chancen til DR Sporten.

Landstræneren forklarer, at Nikolaj Ehlers blev alvorlig skadet i en kamp mod St. Louis Blues, der natten til søndag gjorde en ende på Winnipegs NHL-sæson.

- Han fik skaden i den femte slutspilskamp, men spillede den sjette kamp på indsprøjtninger. Derfor bliver vi nødt til at afvente, om klubben vil lade ham spille VM, siger Heinz Ehlers.

I forvejen må landstræneren se bort fra flere NHL-profiler til VM i Slovakiet. Blandt andre har Frans Nielsen valgt at stå over.

Søndag oplyser rutinerede Jannik Hansen til TV2 Sport, at han bliver hjemme fra slutrunden, efter at han netop har været med til at sikre CSKA Moskva det russiske mesterskab.

Jannik Hansen har gennem mange år spillet i NHL for Vancouver Canucks og San Jose Sharks.

- Det bliver ikke til VM i denne omgang. Hvis jeg skal til VM, forlænger jeg sæsonen med halvanden måned, og det kan jeg ikke over for familien, som jeg ikke har set det meste af året, siger han til tv-stationen.

Danmark spiller sin første VM-kamp 11. maj, hvor modstanderen er Frankrig.

