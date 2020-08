Dansk stjerne tvunget i baby-karantæne

Den danske ishockeyspiller Lars Eller må forsøge at træne på sit lille hotelværelse, indtil hans baby-karantæne er overstået

Der er strenge regler for, hvornår en NHL-spiller må vende tilbage til NHL-boblen efter at have været udenbys.

Det oplevede den 31-årige danske ishockey-stjerne Lars Eller, efter han havde været i Washington for at være med til fødslen af hans andet barn, skriver RMNB.

Da ishockeyspilleren, som spiller for det amerikanske Washington Capitals, lørdag kom tilbage til Toronto, hvor holdet lige nu spiller slutspillet, tog han ikke tilbage til holdet, men derimod direkte til et særligt hotel.

Her skal han være i karantæne indtil han kan fremvise negative test fire dage i træk. Og det sker under strengt opsyn af NHL.

Træner på hotel

Selvom Eller ikke kan komme tilbage og træne med sit hold, før han kan fremvise fire negative tests, betyder det ikke, at han ikke skal holde sin form lidt ved lige.

På det lille hotelværelse har Lars Eller indrettet et lille hjemmetræningscenter, hvor han kan træne, mens han venter på at komme ud af karantænen.

Selvom han både har vægtbolde, sjippetov, en hockeystav og vægte til rådighed, kommer det nok ikke tæt på hans sædvanlige træning på isen, hvor han ikke har været siden han forlod Toronto onsdag i sidste uge.

NHL-sæsonen blev genoptaget 28. juli, og onsdag starter første runde i slutspillet, hvor Washington Capitals spiller mod New York Islanders.

Familieforøgelsen kunne derfor ikke ramme et dårligere tidspunkt for Lars Eller, der nu ikke kan være en del af den første kamp.

31-årige Lars Eller og Julie har i forvejen datteren Sophia. I Danmark repræsenterede Eller Rødovre og i 2018 blev han med den amerikanske hovedstadsklub første dansker nogensinde til at vinde Stanley Cup-trofæet, der gives til vinderne af NHL.

