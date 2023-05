Dansk storspil giver storsejr

Frederik Andersen var tilbage i målet natten til onsdag, da hans hold, Carolina Hurricanes, tog sin tredje sejr i serien i anden runde af slutspillet i NHL, Nordamerikas bedste ishockeyliga.

Dermed står det nu 3-1 til Hurricanes i serien, hvor det kræver fire sejre at gå videre til næste runde af slutspillet, Conference Finals.

Onsdag nats kamp blev spillet på New Jersey Devils' hjemmebane i Newark.

Her blev hjemmeholdet i den grad ydmyget af Carolina Hurricanes, der formåede at lægge pucken i nettet intet mindre end seks gange. Devils fik ellers scoret det første mål, inden Hurricanes udlignede til 1-1 i første periode.

Herefter gik det dog ned ad bakke for hjemmebaneholdet, som lukkede mål ind fem gange i kampens anden periode.

Det var nu ellers ikke et mangel på forsøg på mål, der manglede for New Jersey Devils.

Hele 22 gange fik hjemmebaneholdet sendt pucken mod målet og inden for rammen, og var det altså ikke for en suveræn Frederik Andersen, kunne kampens resultat have set anderledes ud.

Herningenseren kom ud med endnu en fabelagtig redningsprocent, denne gang på 95,5.

Den bidrager til hans flotte statistik i årets slutspil af NHL, hvor han nu står med det flotteste gennemsnit i slutspillet af de målmænd, som stadig er med i kampen om Stanley Cup.

Hans gennemsnitlige redningsprocent i slutspillet er således ifølge sportsmediet ESPN på 92,5.

Herningenserens bysbarn Oliver Bjorkstrand er ligeledes i aktion natten til onsdag.

Hans hold, Seattle Kraken, møder texanske Dallas Stars i en anden af kvartfinalerne, som Seattle inden opgøret fører 2-1, klokken 03.30.