Dansk stortalent er topscorer i amerikansk ishockeyliga

Den danske ishockeyspiller Joachim Blichfeld har i den grad fået slået sit navn fast i den nordamerikanske juniorliga WHL.

Den 20-årige dansker er lige nu topscorer i ligaen med 17 point i syv kampe for sit hold Portland Winterhawks.

- Jeg vil sige, jeg bare gør alle tingene rigtigt. Når jeg arbejder hårdt og har pucken meget, så sker alle tingene lige foran mig, og når pucken kommer lige foran mig, så er jeg farlig.

- Næsten hvert skud, jeg har, går ind. Så hvis jeg kunne holde det kørende, så ville det være dejligt, siger Joachim Blichfeld til TV2 Sport.

I december sidste år skrev han under med NHL-klubben San Jose Sharks, men det blev aldrig til en debut på isen i verdens bedste ishockeyliga for den 20-årige dansker.

I stedet kom han retur til juniorligaen og Portland.

- Jeg er selvfølgelig rigtig skuffet over, at jeg blev sendt tilbage, men jeg har prøvet at tage alt det gode med, jeg har lært. Og jeg har set, hvordan de store drenge agerer på og uden for isen.

- Det prøver jeg at gøre her i Portland. At leve som en professionel, så jeg er rigtig klar til næste sæson, siger Joachim Blichfeld til TV2 Sport.

I Portlands seneste sejr over Everett Silvertips natten til søndag dansk tid lavede danskeren fire point. Portland ligger på en tredjeplads i ligaen.

