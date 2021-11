Dansk succes i nat

Efter at have siddet over i Carolina Hurricanes foregående kamp var Frederik Andersen tilbage i målet, da holdet søndag besejrede Arizona Coyotes med 2-1.

Den danske målmand spillede hele kampen og reddede 22 ud af 23 skud. Dermed vandt han den indbyrdes kamp mod sin kollega i Coyotes-målet, der parerede 37 skudforsøg ud af 39.

De to hold har fået en vidt forskellig start på denne sæson i NHL.

Carolina Hurricanes har vundet samtlige sine otte kampe, mens Arizona Coyotes har tabt otte. Holdet har desuden tabt en kamp i overtid, hvilket udløser et enkelt point.

Coyotes førte 1-0 efter første periode, men derefter reddede Frederik Andersen alle skudforsøg, og på mål af Martin Necas i anden periode og Brett Pesce i tredje periode fortsatte Carolina sin perfekte sæsonstart.

Oliver Bjorkstrand og Columbus Blue Jackets vandt ligeledes søndag 4-3 over New Jersey Devils.

Bjorkstrand udlignede til 1-1 i første periode. Efter tredje periode havde begge hold scoret tre gange, men Columbus sikrede sig sejren på straffeslag.