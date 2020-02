Dansk træner: - Jeg skammer mig!

Den danske ishockeytræner Heinz Ehlers tabte tirsdag aften med sit schweiziske mandskab SC Langna Tigers med tenniscifrene 3-7 til SC Rapperswil-Jona Lakers.

Præstationen fra hans mandskab fik Heinz Ehlers til at holde sit mandskab inde i omklædningsrummet efter kampen - formentlig ikke for at høre rosende ord for deres indsats.

Danskeren udtaler til den schweiziske avis Blick, at hans hold slet ikke var klar til opgøret.

- Vi trænede godt i den nationale pause. Lakers spillede allerede i søndags, hvilket måske har hjulpet dem med at være i kampform. De så gode og skarpe ud, siger Heinz Ehlers.

SC Langna Tigers ligger i øjeblikket på en 11. plads i den schweiziske række og kæmper derfor om overlevelse i rækken.

Kun deres modstander i tirsdagens kamp ligger under dem.

- Jeg skammer mig over de syv mål imod os. Den var helt gal med disciplinen. Vi var bare ikke klar, udtaler Heinz Ehlers til slut.

