Dansk VM-back er kampklar efter forskrækkelse

Backen Emil Kristensen er sluppet med en forskrækkelse og er kampklar ved VM i ishockey.

Kristensen måtte ellers støttes ud af isen med noget, der kunne ligne en knæskade ved torsdagstræningen i Helsinki.

Men efter at være blevet undersøgt at landsholdets læge kan den erfarne back ånde lettet op. Det var tilsyneladende falsk alarm, knæet fejler ikke noget alvorligt, og Kristensen trænede med for fuld kraft fredag formiddag.

Det er næsten mere, end landstræner Heinz Ehlers turde håbe på, da han overværede episoden.

- Jeg skal være ærlig at sige, at da jeg så den måde, han landede på isen, da var jeg sikker på, at der ikke blev noget VM for ham.

- Heldigvis viste det sig, at der ikke var noget i vejen, og Emil kan spille mod Kasakhstan lørdag, lyder det fra landstræneren.

Dermed kan Ehlers glæde sig over en skadesfri trup. Alle spillere var i aktion ved fredagstræningen, hvor der blev trænet med høj intensitet.

Danmarks VM-premiere mod kasakherne bliver sat i gang lørdag formiddag klokken 11.20 dansk tid.