Dansk VM-debutant: Man kan godt tænke ’holy fuck’

KOSICE (Ekstra Bladet): 20-årige Oliver Larsen er i gang med at brænde noget af en VM-debut af.

Den nordjyske back spiller til dagligt i den næstbedste svenske række, Allsvenskan, men ved VM møder han modstand i en lidt anden kaliber, som han dog har været i stand til at matche.

Kampen mod USA byder dog på klart den mest voldsomme modstand indtil nu – men der er ikke tid til at lade sig benove af stjernene.

Man skal faktisk helt glemme, at de hedder Kane, Larkin, Gaudreau og Eichel.

– Det bliver man nødt til. Vi skal smide tankerne og spille godt. Køre efter konceptet.

­– Det andet tænker man først over efter kampen. Der kan man godt tænke, ’holy fuck, der kom Patrik Kane lige med lidt fart på’, siger Oliver Larsen.

Han er helt klar over, hvad hans direkte modstandere står for, men det er umuligt at forberede sig på hver enkelt stjerne for sig selv.

– Man bliver nødt til at holde øje med dem alle sammen. Det er nogle individuelt gode spillere, der spiller på gode hold i verdens bedste liga.

- Så man skal have fart på jernet og kigge godt efter, siger den danske trups yngste indslag.

Danmark møder USA lørdag fra kl. 12.15 i Kosice. Du kan følge kampen live her på sitet.

