Dansk VM-sejr efter straffe-drama

Det danske ishockeylandshold har to point på kontoen efter de første 60 minutters arbejde ved VM i Slovakiet.

Efter en afgørelse på straffeslag vandt Danmark 5-4 over Frankrig i Heinz Ehlers' første VM-kamp som landstræner.

Han vil næppe være helt tilfreds med to i en kamp, danskerne allerhelst skulle have vundet efter godt og vel 60 minutter i jagten på at blande sig i kapløbet om en plads i kvartfinalen.

VM-premiere fra himmel til helvede

Det blev 4-4 i den ordinære kamp, hvor begge hold havde store muligheder for at sikre sig alle tre point i slutfasen og i den efterfølgende overtid, hvor der blev spillet tre mod tre.

I stedet skulle afgørelsen findes på straffeslag. Her udnyttede Lars Eller, Mikkel Bødker og Frederik Storm hver deres forsøg, og efter to franske scoringer reddede Sebastian Dahm Frankrigs sidste straffeslag.

Dahm kommer dog næppe til at tænke tilbage på kampen med glæde, for han fik en ufrivillig hovedrolle med et spektakulært drop, der satte Frankrig i gang i anden periode.

Den franske back Olivier Dame-Malka sendte et harmløst skud afsted fra banens midte. Dahm kunne se pucken hele vejen, men var for længe om at få samlet benene og måtte se gummiskiven glide ind i målet.

På det tidspunkt havde Danmark overtaget, men Dahms kiks blev startskuddet til ni sløje minutter, hvor franskmændene scorede tre gange, og hvor Mikkel Bødker misbrugte et straffeslag.

Dermed forpurrede Danmark et ellers fint udgangspunkt efter en første periode, som danskerne vandt 2-1 på to sene scoringer, der løftede humøret til første pause.

Først udlignede Frederik Storm til 1-1 på et rent energimål, da han knoklede pucken i nettet fra en spids vinkel.

Og blot fire sekunder før periodens afslutning tordnede Markus Lauridsen pucken i nettet på et slagskud i overtal.

Men selv om Danmark dominerede og vandt skudstatistikken klart i første periode, var det langt fra alt, der fungerede.

De to topkæder havde svært ved at fastholde pucken i franskmændenes zone, og en rusten Nicklas Jensen, der har været skadet i to måneder, fik to udvisninger for dårligt timede tacklinger.

Ehlers havde fra start valgt at placere NHL-spillerne Lars Eller og Mikkel Bødker i hver sin kæde, men det holdt i mindre end to perioder.

Bagud 2-4 blev Bødker flyttet op ved siden af Eller og Storm, og det gav straks den håbede effekt, da Eller listigt trak pucken højt op i målet bag den franske målmand.

Danmark kom helt på omgangshøjde efter syv minutter i tredje periode, da Nicklas Jensen serverede pucken for Jesper Jensen, der kunne udligne til 4-4, og så var der lagt op til en nervepirrende afslutning.

Begge hold havde flere forsøg, der missede målet med få centimeter, men kampen gik i overtid, hvor der blev spillet tre mod tre, uden at der blev scoret af holdene.

I stedet måtte danskerne vente til straffeslagskonkurrencen, inden de to point var i hus.

Se også: Finland åbner ishockey-VM med sejr i stormøde

Mareridt spolerede drømmekontrakt: Dansk kæmpe er endelig tilbage

Inden dansk VM-premiere: - I vil blive overraskede