Danske Bjorkstrand scorer for Seattle Kraken i NHL-sejr

Danske Oliver Bjorkstrand er fast mand på holdkortet for Seattle Kraken i den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL, og natten til mandag markerede han sig med et mål mod New York Islanders.

Det skete, da han fik sidste stav på pucken efter assist fra canadiske Jamieson Oleksiak og Yanni Gourde.

Målet gjorde det til 3-1 for Seattle Kraken i kampen, som endte med i alt 4-1 over holdet fra østkystbyen New York City.

De andre mål blev scoret af svenske Adam Larsson, finske Eeli Tolvanen og canadiske Brandon Tanev. New York Islanders' eneste mål blev scoret af canadieren Mathew Barzal.

Seattle Kraken befinder sig efter sejren på en 7.-plads i vestkonferencen af NHL.