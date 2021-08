Danske drømme om VM-avancement lever

Dominika Laskova, Noemi Neubauerová, Alena Mills og Katerina Mrazova sørgede for målene, da Tjekkiet natten til tirsdag dansk tid slog Japan 4-0 ved VM i ishockey for kvinder i den canadiske by Calgary.

Dermed er der også teknisk set liv i drømmene om VM-avancement for de danske ishockeykvinder - om end det er en spinkel tråd, det hænger i.

Adspurgt om, hvad han nu vil sige til sine spillere, siger landstræner Peter Elander:

- Man skal tro på det, man gør. Tag de ting med, som fungerer godt.

Hvis Danmark skal have noget håb om at gå videre, kræver det nemlig et lidt særligt scenarie, hvor Ungarn, Japan og Danmark alle ender på tre point, og at Danmark er bedst indbyrdes.

For at det kan ske, kræver det, at flere ting flasker sig.

For det første skal Japan tabe sine resterende kampe i turneringen heriblandt kampen mod Ungarn, som bliver spillet onsdag klokken 03.30 dansk tid.

Desuden skal Danmark slå Ungarn. Her bliver en sejr dog ikke nødvendigvis nok i sig selv.

Ungarn har nemlig en bedre målscore end Danmark. De ungarske kvinder har indtil videre lukket syv scoringer ind, mens de kun har scoret to gange selv.

For Danmark står det imidlertid endnu værre til.

De danske kvinder har ligesom ungarerne scoret to gange, men ti gange har pucken været at finde i det danske net.

- Vi håber selvfølgelig, at Ungarn vinder kampen (Ungarn mod Japan, red.) med 1-0, og at vi vinder med to mål mod Ungarn på onsdag (lokal tid, red.), siger Peter Elander.

Det kræver altså, at Danmark ikke bare slår Ungarn, men også slår dem med en tilpas stor margin til at passere dem på målscoren og dermed kvalificere sig igennem VM-gruppe B's tredjeplads.

Danmark tørner sammen med Ungarn i den potentielt skæbnesvangre kamp torsdag klokken 03.30 dansk tid.