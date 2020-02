Danske ishockeyherrer i finalen i Østrig

De danske ishockeyherrer bed fra sig, da Danmark fredag var på isen i en træningsturnering i Østrig.

Her dystede danskerne mod Frankrig, og det endte med en storsejr på 6-1 til Danmark.

Turneringen, der lyder navnet Österreich Cup, har også deltagelse af Østrig og Norge.

Morten H. Poulsen bragte Danmark foran både 1-0 og 2-0 i første periode, og Herning-spilleren har dermed scoret 27 gange i 174 landskampe.

Det blev 3-0 i slutfasen af første periode ved Mathias From.

I anden periode øgede Nicolai Meyer til 4-0, inden franskmændene reducerede efter seks minutter af tredje periode.

Patrick Bjorkstrand og Frederik Storm sørgede for de to sidste mål for Danmark.

Assisterende landstræner Jens Nielsen var godt tilfreds med indsatsen mod Frankrig, der for første gang siden 2008 skal spille i det næstbedste VM-lag efter nedrykning.

- Vores første periode var næsten perfekt. Det var noget af det bedste, jeg har set længe. Der var fart i skøjterne, hurtige pasninger, høj koncentration og nogle virkelig flotte og gennemspillede mål, siger Jens Nielsen i en pressemeddelelse.

Danmark spiller finale i turneringen lørdag mod Østrig, som slog Norge 2-0.

