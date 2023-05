Danske ishockeyherrer spiller OL-kvalifikation på hjemmebane

Ved sidste års OL i Beijing var dansk ishockey for første gang repræsenteret.

Forsøget på at komme med igen næste gang i 2026 foregår i vante rammer.

Over for B.T. oplyser Henrik Bach Nielsen, formand for Danmarks Ishockey Union og vicepræsident for Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF), at OL-kvalifikationen foregår på hjemmebane.

- Turneringen spilles på dansk is sidst i august næste år. Stedet er endnu ikke fastsat, siger han til B.T.

- Der blev skrevet et flot stykke ishockeyhistorie, da vi i 2022 OL-debuterede i Beijing med en plads i kvartfinalen. En af de fornemmeste præstationer af landsholdet nogensinde. En OL-kval på hjemmebane stiller os ikke ringere end kvalifikationen til Beijing i Oslo, lyder det fra formanden.

OL-kvartfinalen mod det russiske landshold blev tabt med 1-3. De kommende vinterlege afvikles i februar 2026.

Danmarks landshold har brugt den seneste måned på at forberede sig intenst på VM, der for danskernes vedkommende begynder lørdag eftermiddag, hvor oprykkeren Ungarn venter.

Derudover er det danske hold i gruppe med værtsnationen Finland, USA, Sverige, Tyskland, Frankrig og Østrig.