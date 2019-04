Danske ishockeykvinder indleder VM med sejr

Danmark spillede søndag sin første kamp ved kvindernes VM i ishockey i den ungarske hovedstad, Budapest.

Her kæmper de danske ishockeykvinder for at rykke op i det øverste VM-lag.

Danmark kom godt fra start, da Slovakiet blev slået 3-1.

Kampen mellem Danmark og Slovakiet var den første i gruppen, og danskerne ligger sig dermed i toppen med tre point.

Den danske sejr blev grundlagt i første periode. Her kom Danmark foran efter små ni minutter, da Josefine Jakobsen gjorde det til 1-0.

Cirka fem minutter senere var Josefine Jakobsen, der til daglig spiller for svenske Djurgårdens, igen på pletten og scorede til 2-0.

Efter en målløs anden periode fik Slovakiet reduceret til 1-2 efter 12 og et halvt minut i tredje og sidste periode ved Janka Hlinkova.

Der gik dog kun et lille minut, før Danmark igen bragte forskellen op på to mål, da Nicoline Jensen i powerplay scorede til kampens slutresultat, 3-1.

De danske ishockeykvinder skal allerede i aktion igen ved VM-slutrunden mandag, hvor Italien venter.

Se også: Lasse Norman giver op: Pisse irriterende

Se også: Ydmygelse af SønderjyskE: Vejle amok i storsejr

Se også: Clara Tauson tæt på WTA-debut efter ny sejr