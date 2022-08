Danske ishockeykvinder vinder skæbnekamp og lever ved VM

Danmarks ishockeykvinder slog søndag Ungarn 1-0 i Frederikshavn og tog et stort skridt mod overlevelse og en kvartfinale ved VM.

Julie Østergaard blev matchvinder i starten af tredje periode med opgørets eneste scoring, og derudover var målvogter Lisa Jensen igen meget stærk og blev for anden kamp i træk kåret til bedste dansker.

- Jeg er bare mega glad. Jeg fik en friløber og var virkelig nervøs for, at den mislykkedes, men jeg er vildt glad for, at det lykkedes, siger matchvinder Julie Østergaard til DR Sporten.

Med sejren har Danmark nu tre point for tre kampe på tredjepladsen i gruppe B. Det samme har Ungarn, mens Tyskland er på sidstepladsen med et point.

Det betyder, at Danmark uden at være på isen mandag kan sikre sig overlevelse, hvis Ungarn taber til Sverige.

I tilfælde af ungarsk nederlag kan minimum en uafgjort mod Tyskland i sidste gruppekamp tirsdag desuden sikre danskerne en kvartfinale.

Danmark startede opgøret lovende, men fik ikke udnyttet to overtalsperioder i en forholdsvis lige første periode, hvor målvogter Lisa Jensen også måtte på hårdt arbejde med flere vigtige redninger.

Historien gentog sig i første del af anden periode. Danmark startede udmærket, og profilerne Michelle Weis og Josefine Jakobsen kom frem til hver sin afslutning i en overtalsperiode, men åbningsmålet udeblev.

Efterhånden som perioden skred frem, pressede Ungarn mere og mere på, og Lisa Jensen sprællede for at holde pucken ude af sit net.

Særligt hedt blev det i de sidste fem minutter, hvor danskerne ragede tre udvisninger til sig.

Blandt andet måtte danskerne for tredje kamp i træk spille tre mod fem. Modsat mod Tjekkiet og Sverige red holdet dog denne gang stormen af efter 46 sekunders fight, og det var stadig målløst efter 40 minutters spil.

I tredje periode kom så forløsningen. Josefine Jakobsen lagde pucken frem fra egen zone og gav Julie Østergaard en friløber, som hun køligt udnyttede ved at sende målvogteren ud i fuld længde og pucken ind i toppen af målet.

Danmark blev siden ramt af tre udvisninger, men holdet og ikke mindst Lisa Jensen stod godt imod.