Danske iskvinder taber VM-premiere

VM på hjemmebane kan meget vel ende som den forventede kamp mod nedrykning for det kvindelige danske ishockeylandshold.

Det lykkedes ikke Danmark at skabe overraskelsen mod Sverige i den første styrkeprøve i Frederikshavn. Svenskerne vandt 5-2, og det kan man dårligt indvende noget imod.

Sverige dominerede store dele af opgøret, og danskerne formåede ikke at profitere af en kanonstart med en lynscoring af Emma Russell.

Dermed måtte Danmarks nye svenske landstræner, Björn Edlund, sluge et nederlag i sin første alvorlige opgave i spidsen for det danske landshold.

Nederlaget var dog ventet, selv om Sverige kun er med i turneringen, fordi Rusland er udelukket.

Svenskerne rykkede meget overraskende ned fra øverste VM-lag i 2019 og har på grund af coronapandemien aldrig fået muligheden for at spille sig tilbage.

Nu er de kommet ind ad bagvejen og er opsatte på at bevise, at den tre år gamle fadæse var en pinlig fejl.

Danmark fik ellers flot opbakning af knap 1500 tilskuere, da først man havde overstået en kikset åbningsceremoni, hvor Frederikshavns borgmester, Birgit S. Hansen (S), holdt tale i en mikrofon, der aldrig kom til at virke.

Der var blot spillet lidt over et minut, da Emma Russell tændte op under publikum. Rødovre-forwarden trak rundt om det svenske forsvar og placerede pucken højt i nettet.

En sand drømmestart for det danske hold, der formentlig havde taget en pæn portion nervøsitet med ind til den store opgave.

Føringen holdt dog kun et halvt minut. Svenskerne udlignede i en situation, hvor den danske defensiv ellers havde pucken under kontrol.

Derfra fik man langt hen ad vejen det ventede kampbillede. I perioder var det danske hold nærmest under belejring i egen defensiv, og keeper Cassandra Repstock-Romme havde travlt i buret.

Hun lignede en af kampens helt store figurer, indtil hun var impliceret i Sveriges føringsmål i slutningen af anden periode.

I stedet for at slå pucken væk sendte Repstock-Romme den ind på benet af en svensk forward, der gjorde det til 2-1.

Da det umiddelbart efter blev 3-1 i svensk overtal, lignede det en umulig opgave for Danmark at komme tilbage.

Det var såmænd ikke, fordi der manglede chancer. Underligt nok skabte danskerne to af sine bedste tilbud, mens man var i undertal i anden periode.

Men hverken Nicoline Jensen eller Michelle Weis havde heldet med sig. Og så blev kampen endegyldigt lukket på to afgørende momenter i tredje periode.

Først misbrugte Josefine Persson en friløber mod det svenske mål, og i stedet for en dansk reducering indkasserede man selv endnu en scoring kort efter.

At Josefine Jakobsen fik pyntet på cifrene, gav offensiven en tiltrængt succesoplevelse på falderebet, men Sverige svarede igen med kampens sidste fuldtræffer til 5-2.

Danmark skal på isen igen på lørdag mod Tjekkiet. De to sidste modstandere i den indledende gruppe er Ungarn og Tyskland.