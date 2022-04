Danske NHL-træffere i nat

Danske Nikolaj Ehlers kom flere gange kom på måltavlen i løbet af nattens NHL-opgør mellem Winnipeg Jets og Colorado Avalanche.

Målene rakte dog ikke til en sejr for Ehlers og resten af Jets-holdet.

Efter forlænget spilletid endte Avalanche med at vinde 5-4. Danskeren havde dog noget af en opsigtsvækkende kamp, der bød på både mål og udvisning.

Den danske ishockeyspiller scorede i første periode og bragte sit hold foran 2-1.

Et mål, der kom efter at holdkammeraten canadiske Mark Scheifele havde udlignet til 1-1.

I anden periode kom der slet ingen mål fra Winnipeg Jets. Til gengæld fik amerikanske Erik Johnson scoret til 3-2 til Colorado Avalanche.

I tredje periode slog den danske spiller til igen og udlignede til 4-4, og de to hold måtte derfor ud i forlænget spilletid.

Den medførte dog ikke noget godt for hverken Nikolaj Ehlers eller resten af holdet. Således fik Ehlers en udvisning på to minutter, og canadiske Cale Makar gjorde det til 5-4 til Colorado Avalanche. Det blev også slutresultatet.

Ehlers var ikke den eneste dansker, der var i aktion i NHL i nat.

Målmanden Frederik Andersen var at finde i Carolina Hurricanes' mål i kampen mod New York Islanders. Her lavede han hele 19 redninger ud af 21 skud.

Det var dog ikke nok, til at holdet kunne gå derfra med en sejr, og således tabte Hurricanes 1-2.

Det er tredje gang i løbet af de seneste fire kampe, at Andersen og holdkammeraterne står tilbage med et nederlag.