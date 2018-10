Danske Nikolaj midt i kæmpe kollaps

Den danske ishockeyspiller Nikolaj Ehlers og Winnipeg Jets var på vej mod en sikker sejr, da de natten til onsdag dansk tid tog imod Edmonton Oilers i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

En skidt tredje periode betød dog, at Ehlers' mandskab i stedet endte med at tabe 4-5 efter forlænget spilletid.

Winnipeg kom godt fra land i opgøret, da Adam Lowry sørgede for en 2-0-føring med to scoringer i begyndelsen af første periode.

Edmonton fik reduceret til 1-2, inden det senere blev til 3-1.

Danske Ehlers var involveret i værternes tredje scoring. Den hurtige forward skøjtede forbi et par modspillere, inden han lagde pucken til rette for Ben Chiarot, der hamrede et langskud ind bag Edmonton-målmanden.

Det var Ehlers' første assist og første point i det hele taget i den indeværende NHL-sæson.

Forud for tredje og sidste periode var Winnipeg foran med 4-1. Men her gik det altså helt galt for hjemmeholdet. Edmonton scorede tre gange og fik dermed tvunget kampen ud i forlænget spilletid.

Her var gæsterne skarpest, da de hurtigt scorede det afgørende mål.

Med nederlaget har Winnipeg Jets nu syv point efter seks kampe. Det rækker til en sjetteplads i Western Conference i NHL.

Edmonton Oilers ligger nummer 13 med fire point efter fire kampe.

Se også: Dansk stortalent er topscorer i amerikansk ishockeyliga

Se også: Dansker i sandt mål-extravaganza

Se også: Se vanviddet her: Dansk superstjerne tæsket til blods efter jubel-scene