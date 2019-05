Danske Patrick tog snedig NHL-omvej

Der findes åbenlyse ishockeytalenter som Nikolaj Ehlers, Mikkel Bødker og Lars Eller, der bliver NHL-draftet som teenagere og blæser ind i den nordamerikanske liga i en ung alder.

Og så findes der spillere, der må tage en stor omvej for at få klubbernes opmærksomhed. Sådan en spiller er Patrick Russell.

Den danske VM-forward debuterede tidligere på sæsonen for traditionsklubben Edmonton Oilers, men vejen til NHL har været lang.

- Hvis nogen for seks-syv år siden havde fortalt mig, at jeg ville komme til at spille NHL, så havde jeg nok grinet af det, siger Patrick Russell.

Han flyttede hjemmefra som 15-årig og spillede juniorishockey i Sverige, mens han tog studentereksamen.

Derefter gik rejsen videre til USA, hvor han skridt for skridt opbyggede en ishockeykarriere sideløbende med et liv som fuldtidsstuderende på universitetet. En opskrift, som han ikke tøver med at give videre.

- Det er ærgerligt, at der ikke er flere danskere, der prøver at tage den vej. Det kræver lidt større tålmodighed, men det er det værd. At komme derover og spille college åbner et vindue for dig som hockeyspiller.

'Det er bare om at fortsætte'

- Jeg håber, at jeg har vist en lidt alternativ vej for andre ishockeyspillere. Der er så mange forskellige veje at tage. Du kan sagtens være god som 25-årig, selv om du måske ikke faldt så meget i øjnene, da du var 18, siger Russell.

Tålmodigheden blev altså belønnet med en professionel kontrakt med Edmonton Oilers og foreløbig seks NHL-kampe, selv om han ikke blev valgt, da de største talenter i hans årgang blev håndplukket i den årlige draft.

- Selv om man ikke bliver draftet, er det bare om at fortsætte. I ishockey på collegeniveau er der mere tålmodighed med spillerne, og man får lov at træne mere. Det er en fantastisk vej at gå, siger Patrick Russell.

Hans toårige aftale med Edmonton Oilers udløber 30. juni, og den nordamerikanske fremtid er endnu ikke på plads.

- Jeg ved faktisk ikke, hvad der skal ske. Jeg bliver "free agent" 1. juli, hvis jeg ikke finder ud af noget med Edmonton inden.

- Jeg tror, de har været glade for mig, men der er mange ting, der skal falde på plads. Jeg har tålmodighed, og det behøver ikke at gå hurtigt, siger Patrick Russell.

Se også: Danmark fik store VM-prygl af giftige amerikanere

Dansk VM-debutant: Man kan godt tænke ’holy fuck’

Landstræneren sender to hjem

Ekspert om Eller-exit: - Det værst tænkelige

Se også: Efter vanvidssejr: Dansk helt fik besked fra Hall of Fame