Danske spillere: Vi er blevet bedre til at være favorit

Mens det har knebet mod store nationer som Schweiz og Tyskland, har det danske ishockeylandshold gjort rent bord mod lavere rangerende nationer ved VM i Finland.

Lørdag blev det til en 3-0-sejr over Frankrig. Tidligere har Danmark også slået Kasakhstan og Italien. Og spillerne er generelt blevet bedre til at håndtere den slags kampe, mener målmand Sebastian Dahm.

- Det har været en lang vej at komme hertil, hvor vi virker trygge ved at være favorit. Vi er blevet mere komfortable i måden at tilgå de kampe på, mener målmand Sebastian Dahm.

Det er bestemt ikke en selvfølge, at Danmark omfavner favoritrollen, som holdet har gjort denne gang.

Så sent som ved VM sidste år indledte danskerne med en sensationssejr over Sverige, men kiksede og smed point i kamp tre mod upåagtede Storbritannien, der først blev slået efter overtid.

Men noget tyder på, at den nuværende generation af landsholdsspillere har lært at håndtere det forventningspres, der ikke mindst kommer fra spillerne selv.

- Vi er gode i over- og undertal, og det gør, at vi kan være mere afslappede, selv om det er jævnbyrdigt mod slutningen af kampene. Vi har det meget bedre med det nu, siger Sebastian Dahm.

At det har taget sin tid at lære, kan have en simpel årsag: Det er ganske sjældent, at Danmark er favorit i en VM-kamp.

Indtil for få år siden var der kun ét hold, der var lavere rangeret end Danmark i en VM-gruppe med otte nationer. Siden blev det to, og denne gang har der været tre, fordi Rusland er blevet udelukket og byttet ud med Frankrig.

- Vi er nok blevet bedre til at være favorit. Og sådan en rimelig komfortabel 3-0-sejr, hvor det hele føles stabilt, det er den slags, der er gode at få, siger kaptajn Peter Regin med henvisning til sejren over franskmændene.

Det er kun anden gang, siden det nuværende VM-format blev indført i 2012, at Danmark har vundet tre kampe i ordinær tid. Det skete også på hjemmebane i Herning for fire år siden.

