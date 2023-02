Dansker blomstrede forgæves i USA

For Oliver Bjorkstrand personligt var NHL-kampen mod New York Rangers natten til lørdag dansk tid en succes. Men for hans hold, Seattle Kraken, var det ikke.

Seattle tabte udekampen i Madison Square Garden 3-6, men den danske ishockeyspiller kunne glæde sig over en scoring og en assist i den berømte arena.

Målet faldt efter lidt over to minutter af anden periode, da Bjorkstrand blev spillet helt fri og udplacerede New Yorks målmand.

På det tidspunkt var gæsterne dog allerede nede med 0-4, og selv om Bjorkstrand også senere var med i målet til 2-5, resulterede opgøret i et nederlag.

Den tidligere Columbus Blue Jackets-spiller har i løbet af sæsonen lavet ti mål og 18 oplæg - tilsammen 28 point.

Seattle Kraken ligger trods nederlaget godt til i den vestlige konference, hvor holdet er nummer 5 ud af 16 hold.