Dansker efter giga-drop: - Fuck det!

Sebastian Dahm begik en gigantisk brøler mod Frankrig - men han fik senere rettet lidt op på det ved at tage et par straffeslag

KOSICE (Ekstra Bladet): Enhver målmands mareridt er at være skyld i et mål - især når det kommer ud af ingenting.

Den oplevelse havde Sebastian Dahm lørdag, da Danmark lagde fra land i VM-turneringen mod Frankrig i Kosice i Slovakiet.

Et relativt harmløst skud fra midten fra Olivier Dame-Malka fik i anden periodes start nemlig lov til at passere mellem benene på den danske keeper til fransk 2-2-udligning.

En næsten grotesk situation, der startede en fransk offensiv, der gav franskmændene tre scoringer på ti minutter.

- Der er så mange meter mellem mig og pucken, og det drejer sig om, at jeg lige tager et skridt til siden og kigger uden om backen. Det får jeg ikke gjort - og så kommer den hurtigt, forklarede Sebastian Dahm efter kampen.

Han gav kort tid efter en retur, der også gav fransk scoring, så han var om nogen lettet over, at danskerne trods alt hev en sejr hjem efter straffeslag.

- Ja, heeeelt vildt! Ikke bare på grund af den situation. For altså ... fuck det. Det er jo et mål, det tæller ikke dobbelt eller noget. Men fordi det er så vigtigt at komme ind i turneringen med en sejr. Det er så vigtigt, sagde den danske målmand.

Han begyndte ikke at ryste på hånden, da scoring nummer tre på kort tid peb ind bag ham og udefra fik ham til at se rystet ud.

- Næh, egentlig ikke. Det har jeg også prøvet før - at stå med masser af modvind og så vinde alligevel. Både lukke uheldige mål ind og mål på store fejl. Jeg har haft en lang karriere og har prøvet det meste.

- Det ligger lidt på rygraden, at - når man står i sådan en modvind - tager en dyb indånding og så tage et skud ad gangen og ikke går væk fra det, man er god til og det, man ved virker.

Sebastian Dahm fik rejst sig, da han i straffeslagskonkurrencen tog to af de franske skud og dermed havde en stor aktie i den danske sejr. Trods alt.

