Dansker har tjent 250 mio.: Smidt på porten

I 2007 skrev Frans Nielsen historie ved at blive den første dansker nogensinde i den bedste amerikanske ishockeyliga (NHL), men efter 14 år på højeste niveau går han en usikker fremtid i møde.

De seneste fire sæsoner har han drønet rundt på isen for Detroit Red Wings, som nu har valgt at sætte ham på 'waiver'. Det skriver blandt andet The Athletics journalist Pierre LeBrun på Twitter.

Frans Nielsen er gledet ud af holdet fra Detroit. Foto: Rick Osentoski/Ritzau Scanpix

Det betyder kort sagt, at de andre hold i NHL frit kan skrive kontrakt med ham.

37-årige Nielsen og Red Wings kommer fra en 2019/2020 sæson, hvor de var med længder det dårligste hold i NHL.

Holdet fra den store industriby var helt nede og vinde under en tredjedel af sine kampe, og Frans Nielsen er ikke helt uskyldig i den ligning.

Danskerens produktion på banen er faldet mærkbart. Den danske center laver således blot ni mål og oplæg tilsammen på 60 kampe i 19/20, hvor han året før var direkte involveret i mål 35 gange på 72 kampe.

Frans Nielsen har to børn med sin svenske kone Moa. Foto: AFP

Selvom tiden i NHL kan være forbi for Frans Nielsen, så kommer han formentlig ikke til at mangle noget.

Stjernespilleren har tjent intet mindre end en kvart milliard danske kroner i sin tid i amerikansk ishockey.

