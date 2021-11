Dansker hyldes efter ny pragtpræstation

Med 20 redninger i tredje periode indtog Frederik Andersen igen en nøglerolle, da Carolina Hurricanes natten til søndag dansk tid vandt 5-4 på udebane over Los Angeles Kings i den nordamerikanske ishockeyliga NHL.

- Han holdt os inde (i kampen, red.). Han havde en fantastisk tredje periode. Det udgjorde simpelthen forskellen i kampen, siger Carolinas cheftræner, Rod Brind'Amour, om den danske målmands præstation.

Carolina blev nærmest løbet over ende i tredje periode, hvor holdet kun havde to skudforsøg på modstanderens mål, men Frederik Andersen afværgede alle skud fra Kings-spillerne.

Carolina Hurricanes var fire gange foran med et enkelt mål, men hver gang lykkedes det for Los Angeles Kings at udligne.

Men med 34 sekunder tilbage af anden periode bragte Martin Necas igen Carolina foran. Denne gang med 5-4, og derefter lukkede Frederik Andersen helt af.

I alt havde den 32-årige herningenser 39 redninger i kampen.

Carolina Hurricanes har vundet sine seneste fire kampe og er blandt topholdene i ligaen.

Frederik Andersen har været en succes hos Carolina Hurricanes, som han skiftede til før denne sæson. NHL kårede ham således som oktobers tredjebedste spiller i ligaen.