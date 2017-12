Dansker i straffe-drama mod mestrene

Den danske ishockeyspiller Oliver Bjorkstrand og resten af Columbus Blue Jackets-mandskabet var natten til torsdag dansk tid på besøg hos de forsvarende NHL-mestre fra Pittsburgh Penguins.

Her blev det til et nederlag i straffeslag, efter at den ordinære spilletid var endt 4-4 i opgøret i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

På trods af nederlaget ligger Columbus dog stadig et stykke over Pittsburgh i Eastern Conference. Bjorkstrands mandskab har 47 point efter 38 kampe, mens Pittsburgh har skrabet 41 point sammen i lige så mange kampe.

Natten til torsdag så det længe ud til, at Columbus kunne tage sejren.

Columbus var af flere omgange foran med et par scoringer. Blandt andet efter første periode, hvor stillingen var 2-0 til gæsterne.

22-årige Bjorkstrand havde bidraget med en assist til Columbus' andet mål, da han med en tværaflevering spillede Boone Jenner fri foran mål.

Holdet var også foran 4-2 et godt stykke inde i tredje og sidste periode. Med to hurtige scoringer fik hjemmeholdet dog udlignet.

Dermed skulle kampen afgøres i straffeslag, og her stod den 30-årige Pittsburgh-stjerne Sidney Crosby for den afgørende scoring.

Også en række andre danskere var i aktion natten til torsdag.

Nikolaj Ehlers lagde op til Winnipeg Jets' første scoring, da holdet sikrede sig en 4-3-sejr på hjemmebane over Edmonton Oilers.

Den rutinerede NHL-dansker Frans Nielsen tabte sammen med Detroit Red Wings med 1-3 på udebane til New Jersey Devils.

Også Lars Eller løb ind i et nederlag, da Washington Capitals blev besejret i straffeslag ude mod New York Rangers.

