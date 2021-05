Dansker involveret i overtidsdrama

Der skulle tre gange overtid til for at finde vinderen af NHL-opgøret mellem Winnipeg Jets og Edmonton Oilers tidligt tirsdag morgen dansk tid.

Heldigvis for Nikolaj Ehlers var han endnu en gang på vinderholdet, da Winnipeg på hjemmebane vandt 4-3 og lukkede slutspilsserien med fjerde sejr af fire mulige.

Den danske ishockeyspiller kom ikke selv på tavlen, men blev noteret for knap 27 minutter på isen.

Danskeren vendte for to dage siden tilbage fra en skade med to mål mod samme modstander. Det opgør bragte Winnipeg på 3-0 i serien, og dermed manglede blot en enkelt sejr for at sikre avancement til næste runde.

Winnipeg var foran to gange tirsdag, men begge gange svarede Edmonton Oilers igen. Mod slutningen af anden periode bragte Edmonton sig så foran for første gang i kampen, og føringen holdt seks minutter ind i tredje periode, hvor canadiske Mark Scheifele udlignede.

Først i tredje overtidsperiode blev kampen afgjort, da Kyle Connor i fri position sendte pucken højt i nettet med opgøret og seriens sidste mål.

I næste runde venter modstand i form af enten Montreal Canadiens eller Toronto Maple Leafs, der har danske Frederik Andersen i truppen.

Uden Andersen på banen vandt Toronto natten til tirsdag dansk tid tredje opgør i serien med 2-1 og fører serien med samme cifre.