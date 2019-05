Dansker på randen af exit

Danske Oliver Bjorkstrand og Columbus Blue Jackets er på randen af exit fra slutspillet i NHL.

I en hæsblæsende femte kamp mod Boston Bruins i Boston tabte Blue Jackets med 3-4 efter en vanvittig tredje periode.

Efter kun et mål i de to første perioder af Bruins' David Krejci gik de to hold scoringsamok med seks mål i tredje periode.

Først scorede Bruins' Brad Marchand til 2-0, inden de næste fire mål blev scoret inden for tre minutter.

Seth Jenkins fik endelig sat Blue Jackets på tavlen til 1-2, men blot 42 sekunder efter kom Bruins på 3-1 på mål af David Pastrnak.

Det holdt kun 51 sekunder, da Ryan Dzingel sendte Blue Jackets på 2-3, og halvanden minut efter stod det pludseligt lige i TD Garden i Boston, da Dean Kukan scorede til 3-3 med seks minutter tilbage af opgøret.

Det lugtede derfor af forlænget spilletid, men halvandet minut før tid sendte David Pastrnak for anden gang Bruins-fansene i ekstase med sit mål til slutresultatet 4-3.

Boston Bruins fører nu serien med 3-2 i kampe. Serien spilles bedst af syv kampe.

Bjorkstrand og Blue Jackets skal forsøge at tvinge serien i anden runde i slutspillet ud i en afgørende syvende kamp, når holdene mødes igen natten til tirsdag i Columbus på Nationwide Arena.

Den 24-årige dansker fik 14 minutter på isen.

Vinderen af serien skal møde Carolina Hurricanes i finalen i Eastern Conference.

Hurricanes vandt let med 4-0 i kampe mod New York Islanders i anden runde.

Oliver Bjorkstrand er den sidste dansker, der spiller med i slutspillet.

