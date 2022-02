Dansker sendt i isolation i Kina

Den danske ishockeyspiller Morten Madsen er blevet testet positiv for coronavirus ved OL i Beijing og er sendt i isolation.

Det oplyser Danmarks Idrætsforbund (DIF) i en meddelelse til Ritzau.

Dermed er tre spillere lige nu i isolation i Beijing. Matthias Asperup og Nick Olesen er også isoleret.

Værdierne i Morten Madsens test lå lige på grænsen til, at han var smittet, da han og resten af landsholdet ankom til Beijing. Derfor skulle han igennem to yderligere test. Den første ekstratest var negativ, men den anden var positiv.

- Morten Madsen har oplevet lidt af en rutsjebanetur fra sin ankomst til Beijing, siger DIF's delegationsleder, Mikkel Sansone Øhrgaard i meddelelsen.

- Han har skiftevis fået positive og negative testsvar og er derfor nu at betragte som smittet. Det er hamrende synd for Morten og en rigtig ærgerlig start på OL for ham.

Ligesom det er tilfældet for Matthias Asperup og Nick Olesen skal Morten Madsen nu aflevere to negative test med 24 timers mellemrum, før han igen kan træde ind i OL-boblen og deltage i træninger og kamp.

Kim Pedersen, der er general manager for ishockeylandsholdet, fortæller, at ingen af de tre spillere udviser symptomer, og han forventer, at de er tilbage på træningsbanen i løbet af nogle dage.

Det danske landshold måtte mandag tage til Kina uden tre af de udtagne spillere.

Nicklas Jensen, Jesper Jensen og Phillip Bruggisser har alle været smittet i tiden op til afrejsen og nåede ikke at levere de påkrævede fire negative test inden afrejsen.

Trioen måtte derfor udsætte rejsen og støder først til holdet senere.

Som konsekvens af forsinkelserne og usikkerheden valgte landstræner Heinz Ehlers at tage fem ekstra spillere med til OL.

Det drejer sig om Nichlas Hardt, Mads Larsen, Mikkel Aagaard, Niklas Andersen og Christian Wejse.

De danske herrer spiller deres første OL-kamp mod Tjekkiet 9. februar.

På kvindelandsholdet har der været tilsvarende problemer. Lilli Friis Hansen og Kristine Melberg afleverede positive test ved ankomsten i sidste uge.

De to har dog efterfølgende leveret de påkrævede to negative test og er dermed igen en del af holdet.