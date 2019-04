Dansker skriver historie: Første gang nogensinde

Oliver Bjorkstrand skriver historie med Columbus Blue Jackets, efter at holdet slog grundspilsvinderne Tampa Bay Lightning ud af slutspillet i NHL.

Med en sejr på 7-3 er Blue Jackets gået videre i slutspillet for første gang nogensinde i klubbens historie efter fire sejre i serien.

Den danske højrewing bidrog til målfesten, da han sendte Blue Jackets i front med 4-3 i slutningen af anden periode.

En indspilning foran målet ramte støvlen på en Lightning-forsvarer og målmanden og lagde sig perfekt til rette til, at Bjorkstrand kunne skubbe den ind i målet til stor jubel for hjemmeholdet på Nationwide Arena i Columbus.

Foto: Ritzau Scanpix

Inden da var målene væltet ind.

Alexandre Texier bragte Blue Jackets i front efter to minutter, og minuttet efter stod det 2-0 på mål af Pierre-Luc Dubois.

Steven Stamkos nåede at reducere for Lightning i første periode, men i anden periode sendte Seth Jones hjemmeholdet i front med to mål igen.

Tampa Bay Lightning skulle vinde for ikke at ryge ud af slutspillet.

Det begyndte at ligne en sejr, da først Cedric Paquette og senere Brayden Point scorede og udlignede for udeholdet til 3-3.

Bjorkstrands mål til 4-3 fik Lightning til at satse offensivt i tredje periode.

Men med under to minutter tilbage gik det galt for Lightning, da først Artemi Panarin og senere Alexandre Texier og Matt Duchene scorede til slutresultatet 7-3.

Columbus Blue Jackets vandt dermed serien i kvartfinalen i Eastern Conference med 4-0.

Tampa Bay Lightning var ellers favoritter inden serien og havde tangeret NHL-rekorden for flest sejre i grundspillet.

Det er første gang nogensinde, at vinderen af grundspillet ryger ud i første runde af slutspillet.

Columbus Blue Jackets står til at møde vinderen af opgøret mellem Toronto Maple Leafs med Frederik Andersen i målet og Boston Bruins. Toronto fører 2-1 i serien.

Winnipeg Jets med Nikolaj Ehlers på holdet hentede en vigtig overtidssejr på 2-1 på udebane over St. Louis Blues.

Dermed udlignede Winnipeg til 2-2 i serien, hvor alle de hidtidige fire kampe er endt med sejr til udeholdet. De to hold mødes igen natten til fredag i Winnipeg.

