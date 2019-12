Dansker skudt i sænk i vild målfest

Frederik Andersen havde en begivenhedsrig lillejuleaften i NHL, da han sammen med Toronto Maple Leafs var med til at vinde 8-6 over Carolina Hurricanes.

Ishockeykampen var et rent målshow, som bølgede frem og tilbage med skiftende føringer.

Frederik Andersen diskede op med flere gode redninger i løbet af kampen, selv om han også indkasserede seks mål.

Toronto Maple Leafs indledte kampen bedst og kom foran 3-0 lidt over fem minutter inde i første periode.

Det fik Carolina Hurricanes til at flå den canadiske keeper James Reimer ud. Ind i stedet kom tjekkiske keeper Petr Mrazek.

Og det hjalp til at begynde med.

Udeholdet scorede nemlig fem ubesvarede mål i resten af første og i hele anden periode og vendte dermed 0-3 til en 5-3-føring.

I starten af tredje periode reducerede målfarlige Auston Matthews til 4-5 for hjemmeholdet, men få minutter senere lå pucken igen bag Frederik Andersen.

Foran 6-4 med ni minutter tilbage gik det dog helt i opløsning for Carolina Hurricanes, som indkasserede tre mål på under et minut.

Og så var det Toronto Maple Leafs, som var foran med 7-6. Mitchell Marner scorede to gange og lavede en assist på de gyldne 59 sekunder.

Til slut scorede hjemmeholdet i tomt bur til slutresultatet 8-6, da Carolina Hurricanes satsede for at fremtvinge en udligning.

Frederik Andersen stod trods cifrene i perioder en god kamp for hjemmeholdet. Blandt andet leverede han en flot dobbeltredning

Danskeren blev noteret for 34 redninger i en underholdende kamp, hvor begge hold tillod mange chancer og skudforsøg.

Det var Toronto Maple Leafs' femte sejr i træk i NHL, og holdet har fortsat en god chance for at tage en plads i slutspillet.

Foto: John E. Sokolowski/Ritzau Scanpix

