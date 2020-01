Dansker skudt i sænk og udskiftet

De seneste tre NHL-kampe har ikke været de sjoveste for målmanden Frederik Andersen, som er blev udskiftet i to af dem.

Sammen med Toronto Maple Leafs har Frederik Andersen tabt tre kampe i træk, og natten til mandag dansk tid blev det til et nederlag på 4-8 ude til Florida Panthers.





Det blev til endnu et nederlag. Foto: Douglas DeFelice/Ritzau Scanpix

Bagud 0-4 og blot 49 sekunder inde i anden periode blev Frederik Andersen skiftet ud. Danskeren havde blot 8 redninger på 12 forsøg.

For under en uge siden blev Frederik Andersen også skiftet ud, da Toronto-mandskabet kom bagud 0-3 i et 4-6-nederlag.

Ved den lejlighed var Toronto-træner Sheldon Keefe dog ude at forklare udskiftningen med et dårligt forsvar, og at Frederik Andersen skulle skånes fra Edmontons bombardement.

Men Frederik Andersens redningsprocent var også noget anderledes end i kampen mod Florida, hvor danskeren var helt nede på 66,7 procent - langt under vanlig standard.





Holdkammeraten tog over i målet. Foto: Michael Reaves/Ritzau Scanpix

Ind i stedet for Frederik Andersen kom Michael Hutchinson, og han var med til at spille lige op med Florida i resten af kampen. Hutchinson leverede 13 redninger på 17 forsøg.

Trods tre nederlag i træk er Toronto fortsat på kurs mod at gå videre til slutspillet med 54 point efter 46 kampe.



