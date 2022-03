Dansker smutter fra russisk klub

Ligesom håndboldspilleren Kathrine Heindahl og basketballspilleren Gabriel 'Iffe' Lundberg smutter ishockeyspilleren Philip Larsen fra sin russiske klub.

Larsen har således ophævet sin kontrakt med klubben Salavat Julajev Ufa, meddeler sidstnævnte på sin hjemmeside.

Foruden Larsen er holdkammeraterne Teemu Hartikainen, Sakari Manninen og Juha Metsola blevet løst fra deres kontrakter i klubben, der er en del af den store ishockeyliga KHL.

Det sker, ugen efter at Rusland påbegyndte en invasion af nabolandet Ukraine.

Krigen har fået store konsekvenser for russisk sport, og adskillige internationale forbund har lagt russerne på is.

Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) har bandlyst både Rusland og Hviderusland fra internationale turneringer.

Det betyder blandt andet, at Rusland ikke er med, når der er A-VM for kvinder i Danmark til august, og derudover er de to nationers herrer ude af A-VM for mænd i maj.

32-årige Philip Larsen, der har spillet i Sverige, Finland, Canada og USA, kan nu finde sig en ny arbejdsgiver.