Dansker storspiller i USA

Frederik Andersens Carolina Hurricanes trak det længste strå mod Oliver Bjorkstrands Columbus Blue Jackets i NHL-duellen natten til lørdag dansk tid.

Andersen stod en stor tredje periode, der var med til at sikre Carolina en hjemmesejr på 4-0.

Her havde den danske ishockeymålmand 10 af sine i alt 19 redninger og afviste gentagne gange Columbus' tilnærmelser.

Det var 3. gang i sæsonen og 22. gang gennem Andersens NHL-karriere, at han holdt modstanderen fra at score.

For lidt over en måned siden var rollerne byttet om, da Columbus Blue Jackets vandt med hele 6-0 - også dengang på udebane.

Carolina har gang i en flot sæson og ligger efter 51 kampe på førstepladsen i Eastern Conference med 76 point.

Holdet styrer dermed mod at vinde grundspillet i den ene halvdel af ligaen, hvilket sikrer et godt udgangspunkt for slutspillet, der begynder i maj.

Nikolaj Ehlers sad ude med en skade, da hans hold, Winnipeg Jets, tabte 3-6 til Colorado Avalanche i Denver.