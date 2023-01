Dansker strålede i nat: Kæmpe comeback

Efter to måneder uden at være i kamp på grund af en skade var danske Frederik Andersen igen tilbage i målet for Carolina Hurricanes i den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL.

Med 21 redninger var han en vigtig del af 6-2-sejren over Columbus Blue Jackets. Den kom i hus torsdag aften lokal tid.

Andersen var gået glip af de seneste 29 kampe. Ikke siden 6. november har han været i aktion.

Torsdag gjorde han comeback, og succesen var til at tage og føle på.

En nederlagsrække på fire kampe i træk blev nemlig brudt. Inden da havde Hurricanes vundet 11 i træk.

Carolina-sejren var aldrig rigtig i fare.

Efter første periode stod den 2-1 til Hurricanes, i anden periode trak holdet fra med yderligere et mål, og tredje periode endte 3-1 til Hurricanes, hvilket gav slutresultatet 6-2.

På pointtavlen for Hurricanes kom blandt andre Brett Pesce, der to gange fik pucken i mål.

Sejren var nummer 200 for Carolina-cheftræner Rod Brind'Amour på bænken.

Andersen-comebacket vakte i øvrigt allerede inden kampen glæde hos Hurricanes, der annoncerede danskerens tilbagevenden på Twitter med et billede af målmanden og teksten:

- Freddie's back.

Det er ikke oplyst, hvilken skade der har holdt danskeren ude. Det vides blot, at det var en skade i underkroppen.

I kampen mellem Buffalo Sabres og Winnipeg Jets var der også en dansker blandt profilerne, idet Nikolaj Ehlers bidrog med to assister i Winnipegs udesejr på 4-2.

Først lagde han pucken til rette for Josh Morrissey ved målet til 2-1 i anden periode, og i tredje periode sendte han Kyle Connor afsted på en friløber, der resulterede i scoringen til 3-2.

Ehlers, der netop har fået comeback efter at have været skadet med brok i flere måneder, er nu oppe på to mål og otte assister i sæsonen, hvor han er noteret for otte optrædener.

Winnipeg ligger nummer fire i Western Conference og har kurs mod slutspillet.