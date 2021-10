Dansker strålede i nat

Få et overblik over alle søndagens fodboldbrag her.

Frederik Andersen og Carolina Hurricanes fortsatte natten til søndag dansk tid holdets perfekte start på den nye NHL-sæson med en 5-1-sejr på udebane over Oliver Bjorkstrand og Columbus Blue Jackets.

Dermed har holdet vundet sine første fire kampe i den bedste nordamerikanske ishockeyliga.

Danske Frederik Andersen vogtede målet i hele kampen for udeholdet, og den 32-årige herningenser markerede sig flot ved at lave hele 27 redninger.

Han blev ifølge nhl.com kåret som en af de tre bedste spillere efter kampen sammen med holdkammeraterne Vincent Trocheck og Jordan Staal.

Hos hjemmeholdet spillede danske Oliver Bjorkstrand knap 20 minutter, men han fik aldrig for alvor sat sit aftryk på kampen i Nationwide Arena.

25-årige Nikolaj Ehlers var også i aktion i nattens NHL-kampe.

Han fik 19 minutter på isen, da han sammen med Winnipeg Jets var med til at besejre Nashville Predators på hjemmebane med 6-4.

Sejren var Jets' anden i træk, og Ehlers havde en stav med i sidste scoring for hjemmeholdet.

Der skal i alt spilles 82 kampe i dette års NHL-sæson.