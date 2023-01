Dansker strålede i nat

Det canadiske ishockeyhold Winnipeg Jets tog natten til lørdag en 4-1-sejr over Pittsburgh Penguins i Nordamerikas bedste ishockeyliga, NHL.

Sejren kom i hus med hjælp fra danske Nikolaj Ehlers, som scorede til 3-1 tæt mod slutningen af kampens anden periode.

Pucken blev serveret for amerikanske Kyle Connor, som tog et flot diagonalt træk gennem banen, inden han overlod det til den 26-årige dansker at hamre pucken forbi Penguins-målmanden Dustin Tokarski.

Kampens første mål blev scoret af Blake Wheeler, som kunne bringe Jets foran på et powerplay, efter at Penguins-angriberen Jake Guentzel fik to minutters udvisning for høj stavføring.

Drew O'Connor bragte Penguins på 1-1 i slutningen af første periode, men Jets' Mark Scheifele gav føringen tilbage til Jets, inden Ehlers gjorde det til 3-1 bare 22 sekunder senere.

Scheifele kom på måltavlen igen i tredje periode. Det skete med bare ti mand på isen, efter at begge hold havde fået en fem minutters udvisning på grund af et slagsmål.

4-1 stod det til Jets da buzzeren lød.

Jets befinder sig efter sejren på andenpladsen i NHL's vestkonference. Formår holdet at holde fast i den placering, kvalificerer Nikolaj Ehlers og Co. sig til Stanley Cup, som ligaens playoffturnering hedder.