Dansker udnytter pinlig danskerfejl

Der var 'danskeropgør' i den nordamerikanske ishockeyliga NHL natten til torsdag, da Winnipeg Jets med Nikolaj Ehlers besejrede Toronto Maple Leafs med Frederik Andersen i målet hele kampen.

Ehlers bragte Winnipeg foran efter fire minutters spil i første periode. Danskeren sendte pucken i et tomt mål, fordi Frederik Andersen var snublet bag ved sit mål og forgæves forsøgte at nå tilbage.

Fejlen, hvor den danske målmand falder, får en del kommentarer med på vejen...

Oh no Andersen. Falls down on a dump in and Ehlers scores into an empty net. Yikes — Justyn™ (@justyn_lfc) January 9, 2020

Oh dear. Andersen tried to play the puck beside the net and fell, leaving the door open for Ehlers to score. 1-0 Jets. — Kristen Shilton (@kristen_shilton) January 9, 2020

Fluke goal for Winnipeg - a mirror image, clumsiness wise, of Toronto's first goal in Winnipeg.



Frederik Andersen fell over trying to pick up a dump-in and Nik Ehlers fired it into the empty net. — Murat Ates (@WPGMurat) January 9, 2020

Toronto fik udlignet under et minut senere, og sådan fortsatte det kampen igennem. To gange yderligere var Winnipeg foran, men Toronto lukkede begge gange hullet, så stillingen efter ordinær spilletid var 3-3.

Overtiden endte uden mål, men i straffeslagskonkurrencen sikrede Blake Wheeler sejren til Winnipeg på det ottende straffeslag.

Lars Eller var med næsten 19 minutter på isen en af de mest benyttede spillere hos Washington Capitals, som på udebane tabte 2-3 til Philadelphia Flyers.

Ehlers udnytter Andersens snublerier bag målet. Fotos: John E. Sokolowski/Ritzau Scanpix

Udskiftet senest

Frederik Andersen dummede sig i nat, men var også i fokus for to døgn siden.

Det er sjældent, at Frederik Andersen bliver skiftet ud midt i en NHL-kamp.

Men det skete natten til tirsdag dansk tid, da danskeren og resten af Toronto Maple Leafs tabte 4-6 hjemme til Edmonton Oilers.

Frederik Andersen blev pillet ud kort inde i anden periode, da Toronto kom bagud med 0-3.

Udskiftningen skete ikke, fordi den danske landsholdsmålmand havde gjort det dårligt. Det var nærmere for at skåne keeperen, forklarer Toronto-træner Sheldon Keefe.

- Før jeg tog beslutningen om at skifte ham ud, så sagde jeg til vores hold, at jeg ikke havde tænkt mig at lade Freddie spille bag det forsvar. Det ville ikke være fair mod ham.

- Allerede på det tidspunkt føltes det som om, at han havde arbejdet nok til en hel kamp, siger Keefe til nhl.com.

Frederik Andersen havde leveret 16 redninger på 19 forsøg, men spillet fungerede ikke efter den taktiske plan, der var lagt, fortæller træneren.

- Det blev ikke overført til isen, så jeg var nødt til at gøre noget for at få holdets opmærksomhed og for at skåne Freddie, fra det der skete. Jeg har ingen kritik af det, han foretog sig i målet, siger Keefe.

Reservekeeperen Michael Hutchinson havde ikke regnet med at komme på banen.

- Jeg var overrasket over at komme ind, fordi jeg syntes, at Freddie stod fantastisk i første periode. Han var årsag til, at vi kun var bagud med et enkelt mål.

- Han spillede godt, men så fik de to store chancer i anden periode og scorede, men det var ikke Freddies skyld, siger Hutchinson til nhl.com.

Frederik Andersen kunne fra bænken se en storspillende Connor McDavid levere et drømmemål for Edmonton.

Den canadiske superstjerne brugte en kigge-væk-finte, tog et elegant træk forbi Toronto-spilleren Morgan Reilly og udplacerede Hutchinson ved 6-3-scoringen.

- Jeg kunne se, at vi kom i problemer, når vi ikke støttede hinanden. Det er en lærestreg for os, og vi skal stå mere sammen, selv om vi er inde i en god periode.

- Vi kan ikke regne med, at det går vores vej, hvis vi ikke arbejder nok for det, siger Frederik Andersen til nhl.com.

