Derfor kunne det lade sig gøre

Det var sensationelt, da Danmark slog Sverige 4-3 i deres første VM kamp i denne omgang.

Det er en sjældenhed, at det danske hold slår de svenske naboer, faktisk er det kun sket en gang i 23 kampe mod Sverige, og det er første gang, at Danmark står tilbage som sejrherre i 12 VM-kampe mod Sverige.

- Vi har en fantastisk holdånd. Det har vi altid, men i år har vi været rigtig meget sammen på grund af covid-19, så jeg tror bare, det er team spirit, og en smartness i forhold til at spille vores system og holde aftalerne, fortæller presseansvarlig i Danmarks Ishockey Union, Claus Christensen, om hvad det var der førte til sejren over Sverige.

Sigter efter kvartfinale

På trods af de dårlige statistikker var der dog et lille håb hos den danske VM lejr.

- Vi spillede to gode træningskampe med dem lige inden VM, så vi havde da et håb om, at vi i hvert fald kunne give dem en god kamp, fortæller Claus Christensen.

Danmark kan se frem mod syv kampe på ti dage, og man håber på en flot slutplacering til Danmark ved dette års VM, hvilket kan blive gjort muligt af lørdagens sejr.

- Vi håber at pointene kan hjælpe til at få en god placering. Måske kvartfinale, det er jo en af de ting, vi altid sigter efter, men det er kun sket to gange siden 2003, så vi håber virkelig, det kan bringe os et stykke op ad på rangeringen i år, siger Claus Christensen.

Schweiz venter

Søndag aften venter Schweiz, så på trods af den flotte sejr kan Danmark langt fra ånde lettet op endnu.

- Stemningen er super god, men der er fokus på vores opgave i morgen, hvor vi skal møde Schweiz, som er et hold, der altid har været rigtig stærkt, fortæller Claus Christensen.