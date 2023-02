Ishockeyspiller Jon Lee-Olsen er ovenud begejstret for, at den tjekkiske landsholdsspiller Jakub Jankto mandag sprang ud som homoseksuel. I 2019 oplevede danskeren selv, hvordan det er at springe ud midt i sin karriere

Det er meget få atleter, der offentligt vælger at springe ud som homoseksuelle.

Derfor var det en stor historie, da den tjekkiske fodboldspiller Jakub Jankto mandag afslørede, at han er homoseksuel.

En af dem, der særligt glæder sig over nyheden, er Jon Lee-Olsen. I 2019 sprang han selv ud som homoseksuel, mens han var målmand i ishockey-klubben Rungsted Seier Capital fra den bedste danske række, Metal Ligaen.

- Det har kæmpe betydning. Det er utroligt fedt at se, der er nogle atleter, der ikke har lyst til at gemme sig længere.

- At han er parat til at tage det skridt i sin karriere, det er fantastisk, forklarer Jon Lee-Olsen til Ekstra Bladet.

'Bøsserøv' og 'fag'

Selv oplevede Jon Lee-Olsen, at det var svært at springe ud, når man er en del af sportens verden.

- I omklædningsrummet og blandt fans er der mange, der bruger ord som 'bøsserøv' og 'fag'.

- Det handler ofte om, hvem der er den største alfahan, siger ishockeyspilleren, som nu gør sig som målmandstræner i forskellige klubber.

Jakub Jankto, som nu har sprunget ud som homoseksuel, har spillet 45 kampe for Tjekkiets landshold. Foto: Marcio Machado/ZUMA Press Wire/Ritzau Scanpix

I sidste ende valgte Jon Lee-Olsen at tage det store skridt og springe ud.

- Jeg ville gerne kunne være mig selv. Jeg ville gerne vise, at man godt kan være atlet, selvom man har en anden seksualitet end de fleste andre, forklarer Jon Lee-Olsen.

Han håber nu, at Jakub Janktos udmelding kan være med til at sætte gang i en positiv udvikling.

- Det er fedt, fordi det skaber en masse debat om den forandring, der skal til i sportens verden, siger han.

Har aldrig fortrudt

For Jon Lee-Olsen gik der mange år, før han turde åbne op omkring sin seksualitet. Da han endelig gjorde det, gik det over al forventning.

- Folk var enormt positive og støttende over for det. Det var fantastisk at mærke.

- Men jeg oplever stadig, at folk taler på en bestemt måde om homoseksuelle. Der mangler stadig lidt, siger han.

Jon Lee-Olsen håber først og fremmest, at Janktos åbenhed kan inspirere unge atleter.

- Det vigtigste er, at unge ikke vælger sporten fra, fordi ord som 'bøsserøv' bliver brugt.

- Det er godt at have folk som Jakub (Jankto, red.), som man kan se op til og sige 'fedt, hvis han kan, så kan jeg også,' siger han til Ekstra Bladet og råder unge atleter til at række ud til andre, hvis de er alene med deres seksualitet.

- Har du nogensinde fortrudt, at du sprang ud?

- Aldrig nogensinde. Jeg fortryder, at jeg ikke gjorde det tidligere, slutter han.